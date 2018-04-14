Отец Литвиненко спрогнозировал судьбу Юлии Скрипаль

Когда уже известно, что Юлия Скрипаль выписана из больницы, а Сергей Скрипаль вроде как идет на поправку, все воспринимается чуть проще. Но вот на лице Вальтера Литвиненко нет улыбки. Его сына Александра отравили в Лондоне в
2006-м.
В отличие от многих других шпионских триллеров, когда людей устраняли тихо, Скрипалей, как и сына, считает Вальтер Литвиненко, травили исключительно ради шума и ядовитого следа, который потянулся бы аккурат в Москву. Сейчас «Новичок», тогда был полоний. Ввели ли его Александру до лечения — большой вопрос.
Вальтер Литвиненко: «Перед попаданием в госпиталь у него была пищевая токсикоинфекция. Так полоний не работает. Он сжигает всю поверхность, всю кожу сжигает, он все сжигает».
Отец просил британские власти показать материалы дела и разрешить провести эксгумацию тела, но ему отказали. До 2012 года Литвиненко-старший был уверен, что сына убили российские спецслужбы. Теперь он утверждает, что это результат психологической обработки.
То же самое произойдет и с Юлией Скрипаль, уверен Литвиненко-старший. После выписки ее в лучших традициях детектива увезли в неизвестном направлении и спрятали. На днях Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии. Российское посольство уже усомнилось в его правдивости. Странности действительно есть: она просит неоднократно выступавшую по телевизору двоюродную сестру Викторию не пытаться выходить на связь. На других родственников это, похоже, не распространяется.
Подробности — в видеоматериале.
Вальтер Литвиненко: «Перед попаданием в госпиталь у него была пищевая токсикоинфекция. Так полоний не работает. Он сжигает всю поверхность, всю кожу сжигает, он все сжигает».
Отец просил британские власти показать материалы дела и разрешить провести эксгумацию тела, но ему отказали. До 2012 года Литвиненко-старший был уверен, что сына убили российские спецслужбы. Теперь он утверждает, что это результат психологической обработки.
То же самое произойдет и с Юлией Скрипаль, уверен Литвиненко-старший. После выписки ее в лучших традициях детектива увезли в неизвестном направлении и спрятали. На днях Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии. Российское посольство уже усомнилось в его правдивости. Странности действительно есть: она просит неоднократно выступавшую по телевизору двоюродную сестру Викторию не пытаться выходить на связь. На других родственников это, похоже, не распространяется.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии