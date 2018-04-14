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    Отец Литвиненко спрогнозировал судьбу Юлии Скрипаль. Великобритания, Литвиненко, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтец Литвиненко спрогнозировал судьбу Юлии Скрипаль

    Отец Литвиненко спрогнозировал судьбу Юлии Скрипаль

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    Отец Литвиненко спрогнозировал судьбу Юлии Скрипаль

    Отец Литвиненко спрогнозировал судьбу Юлии Скрипаль

    Отец Литвиненко спрогнозировал судьбу Юлии Скрипаль

      Когда уже известно, что Юлия Скрипаль выписана из больницы, а Сергей Скрипаль вроде как идет на поправку, все воспринимается чуть проще. Но вот на лице Вальтера Литвиненко нет улыбки. Его сына Александра отравили в Лондоне в 2006-м.

      В отличие от многих других шпионских триллеров, когда людей устраняли тихо, Скрипалей, как и сына, считает Вальтер Литвиненко, травили исключительно ради шума и ядовитого следа, который потянулся бы аккурат в Москву. Сейчас «Новичок», тогда был полоний. Ввели ли его Александру до лечения — большой вопрос.

      Вальтер Литвиненко: «Перед попаданием в госпиталь у него была пищевая токсикоинфекция. Так полоний не работает. Он сжигает всю поверхность, всю кожу сжигает, он все сжигает».

      Отец просил британские власти показать материалы дела и разрешить провести эксгумацию тела, но ему отказали. До 2012 года Литвиненко-старший был уверен, что сына убили российские спецслужбы. Теперь он утверждает, что это результат психологической обработки.

      То же самое произойдет и с Юлией Скрипаль, уверен Литвиненко-старший. После выписки ее в лучших традициях детектива увезли в неизвестном направлении и спрятали. На днях Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии. Российское посольство уже усомнилось в его правдивости. Странности действительно есть: она просит неоднократно выступавшую по телевизору двоюродную сестру Викторию не пытаться выходить на связь. На других родственников это, похоже, не распространяется.

      Подробности — в видеоматериале.

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