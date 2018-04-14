Патриарх Кирилл обсудил события в Сирии с папой римским

Американские ракеты в небе над Сирией. Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

: «Молчать невозможно, когда происходит то, что сегодня происходит в Сирии. Я удовлетворен своими беседами, каждый из собеседников с полным пониманием отнесся к моей озабоченности, и есть желание продолжать в самое ближайшее время дальнейшие консультации».По словам патриарха, христиане не могут остаться в стороне, поскольку Сирия и Ближний Восток в целом — это место, где возникло христианство.