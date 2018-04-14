Патриарх Кирилл обсудил события в Сирии с папой римским

Патриарх Кирилл обсудил события в Сирии с главой
римско-католической церкви Франциском и главами всех православных церквей Ближнего Востока.
Патриарх Кирилл: «Молчать невозможно, когда происходит то, что сегодня происходит в Сирии. Я удовлетворен своими беседами, каждый из собеседников с полным пониманием отнесся к моей озабоченности, и есть желание продолжать в самое ближайшее время дальнейшие консультации».
По словам патриарха, христиане не могут остаться в стороне, поскольку Сирия и Ближний Восток в целом — это место, где возникло христианство.
По словам патриарха, христиане не могут остаться в стороне, поскольку Сирия и Ближний Восток в целом — это место, где возникло христианство.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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