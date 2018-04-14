Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  
    Патриарх Кирилл обсудил события в Сирии с папой римским. войны и вооруженные конфликты, патриарх, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл обсудил события в Сирии с папой римским

    Патриарх Кирилл обсудил события в Сирии с папой римским

    1 комментарий
    Патриарх Кирилл обсудил события в Сирии с папой римским

    Патриарх Кирилл обсудил события в Сирии с папой римским

    Патриарх Кирилл обсудил события в Сирии с папой римским

      Патриарх Кирилл обсудил события в Сирии с главой римско-католической церкви Франциском и главами всех православных церквей Ближнего Востока.

      Патриарх Кирилл: «Молчать невозможно, когда происходит то, что сегодня происходит в Сирии. Я удовлетворен своими беседами, каждый из собеседников с полным пониманием отнесся к моей озабоченности, и есть желание продолжать в самое ближайшее время дальнейшие консультации».

      По словам патриарха, христиане не могут остаться в стороне, поскольку Сирия и Ближний Восток в целом — это место, где возникло христианство.



      Американские ракеты в небе над Сирией.

      Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru