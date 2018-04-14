Сторонники теории плоской Земли находят все новые доказательства абсурдной концепции

Запоздавшая весна сильно действует на горячие головы. Аккурат ко Дню космонавтики появилось очередное сенсационное доказательство того, что Земля не шарообразная, а плоская. Репортер «Центрального телевидения» лично вынуждена была искать ответ на вопрос, а вертится ли наш шар голубой.
О том, что Земля своей формой похожа на арбуз, подозревали еще древние греки. Много веков то, что Земля — это шар, детям в школах подают как азбучную истину. И кто бы мог подумать, что в XXI веке традиционные представления разобьются вдребезги. Ведь с каждым днем все более популярной становится теория плоской Земли. Ее сторонники уверяют, что нас обманывают, начиная со школьной скамьи, и на самом деле наша планета плоская.
Это кажется невероятным, но именно такая версия миллионам людей пришлась по вкусу. И вот уже треть жителей США в возрасте от 18 до 24 лет открыто готовы заявить, что считают Землю плоской. А 14% американцев за 30 с ними согласны.
Марк Сарджент, организатор всемирной конференции сторонников плоской Земли: «Никому не нравится чувство, что мы находимся на маленьком шарике, который несется сквозь Вселенную».
Теория всемирного заговора — одна из идей, в которую плоскоземельцы верят, пожалуй, еще сильнее, чем в пиццеобразную планету. По их мнению, в махинациях замешаны правительства, мировые элиты, космонавты и авиаторы, которые намеренно искажают фото и видеосъемки Земли.
Ну а как же тогда объяснить прямую трансляцию с МКС или запуск ракеты Илона Маска на орбиту на фоне сферических очертаний Земли? Истина беспощадна: космические корабли и спутники сделаны из картона и фанеры, а все путешествия в космос сняты по вымышленным сценариям на Земле. Своими выступлениями, экспериментами и видеороликами в Интернете адепты плоской Земли настроили против себя даже конспирологов и других сторонников теорий всеобщего заговора.
Убедительно или не очень выглядят доказательства плоского мироустройства, тут каждый решает в меру своей эрудиции. Впрочем, ни один из современных ученых не возьмется утверждать, что Земля — это шар. Ведь она, как известно, сплющена у полюсов. Но тогда до какой же степени все-таки она плоская?
Подробности — в видеоматериале.
Это кажется невероятным, но именно такая версия миллионам людей пришлась по вкусу. И вот уже треть жителей США в возрасте от 18 до 24 лет открыто готовы заявить, что считают Землю плоской. А 14% американцев за 30 с ними согласны.
Марк Сарджент, организатор всемирной конференции сторонников плоской Земли: «Никому не нравится чувство, что мы находимся на маленьком шарике, который несется сквозь Вселенную».
Теория всемирного заговора — одна из идей, в которую плоскоземельцы верят, пожалуй, еще сильнее, чем в пиццеобразную планету. По их мнению, в махинациях замешаны правительства, мировые элиты, космонавты и авиаторы, которые намеренно искажают фото и видеосъемки Земли.
Ну а как же тогда объяснить прямую трансляцию с МКС или запуск ракеты Илона Маска на орбиту на фоне сферических очертаний Земли? Истина беспощадна: космические корабли и спутники сделаны из картона и фанеры, а все путешествия в космос сняты по вымышленным сценариям на Земле. Своими выступлениями, экспериментами и видеороликами в Интернете адепты плоской Земли настроили против себя даже конспирологов и других сторонников теорий всеобщего заговора.
Убедительно или не очень выглядят доказательства плоского мироустройства, тут каждый решает в меру своей эрудиции. Впрочем, ни один из современных ученых не возьмется утверждать, что Земля — это шар. Ведь она, как известно, сплющена у полюсов. Но тогда до какой же степени все-таки она плоская?
Подробности — в видеоматериале.
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