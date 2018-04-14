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    Сторонники теории плоской Земли находят все новые доказательства абсурдной концепции. Земля, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСторонники теории плоской Земли находят все новые доказательства абсурдной концепции

    Сторонники теории плоской Земли находят все новые доказательства абсурдной концепции

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    Сторонники теории плоской Земли находят все новые доказательства абсурдной концепции

    Сторонники теории плоской Земли находят все новые доказательства абсурдной концепции

    Сторонники теории плоской Земли находят все новые доказательства абсурдной концепции

      Запоздавшая весна сильно действует на горячие головы. Аккурат ко Дню космонавтики появилось очередное сенсационное доказательство того, что Земля не шарообразная, а плоская. Репортер «Центрального телевидения» лично вынуждена была искать ответ на вопрос, а вертится ли наш шар голубой.

      О том, что Земля своей формой похожа на арбуз, подозревали еще древние греки. Много веков то, что Земля — это шар, детям в школах подают как азбучную истину. И кто бы мог подумать, что в XXI веке традиционные представления разобьются вдребезги. Ведь с каждым днем все более популярной становится теория плоской Земли. Ее сторонники уверяют, что нас обманывают, начиная со школьной скамьи, и на самом деле наша планета плоская.

      Это кажется невероятным, но именно такая версия миллионам людей пришлась по вкусу. И вот уже треть жителей США в возрасте от 18 до 24 лет открыто готовы заявить, что считают Землю плоской. А 14% американцев за 30 с ними согласны.

      Марк Сарджент, организатор всемирной конференции сторонников плоской Земли: «Никому не нравится чувство, что мы находимся на маленьком шарике, который несется сквозь Вселенную».

      Теория всемирного заговора — одна из идей, в которую плоскоземельцы верят, пожалуй, еще сильнее, чем в пиццеобразную планету. По их мнению, в махинациях замешаны правительства, мировые элиты, космонавты и авиаторы, которые намеренно искажают фото и видеосъемки Земли.

      Ну а как же тогда объяснить прямую трансляцию с МКС или запуск ракеты Илона Маска на орбиту на фоне сферических очертаний Земли? Истина беспощадна: космические корабли и спутники сделаны из картона и фанеры, а все путешествия в космос сняты по вымышленным сценариям на Земле. Своими выступлениями, экспериментами и видеороликами в Интернете адепты плоской Земли настроили против себя даже конспирологов и других сторонников теорий всеобщего заговора.

      Убедительно или не очень выглядят доказательства плоского мироустройства, тут каждый решает в меру своей эрудиции. Впрочем, ни один из современных ученых не возьмется утверждать, что Земля — это шар. Ведь она, как известно, сплющена у полюсов. Но тогда до какой же степени все-таки она плоская?

      Подробности — в видеоматериале.

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