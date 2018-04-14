Лавров: Макрон отказался делиться с Путиным «секретными» данными

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался предоставить Владимиру Путину данные о якобы имевшей место химатаке в сирийской Думе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Лавров напомнил, что Макрон, ранее заявлявший о «неопровержимых фактах» применения химического оружия в Думе, 13 апреля поговорил с Владимиром Путиным. Российский лидер напомнил французскому коллеге о его заявлениях и попросил поделиться установленными фактами.
Сергей Лавров: «Ответ был такой: „Секрет. Мы не можем предоставить эти данные, потому что это секрет, тем более — не наш секрет“».
Также Лавров рассказал, что Путин предлагал Макрону направить французских экспертов в Сирию.
Сергей Лавров: «Договорились, что будут контакты по линии Минобороны, чтобы эту идею реализовать, но никто из французских коллег не вышел на связь ни с нашим министерством, ни с министерством обороны».
Российский министр добавил, что через некоторое время после этого были нанесены удары.
Кроме этого, Лавров упрекнул Запад в том, что основаниями для ударов по Сирии является информация, взятая из СМИ и соцсетей.
Сергей Лавров: «Кроме упоминания СМИ, соцсетей и вот этого видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится».
Накануне Сергей Лавров заявил, что Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой. При этом в причастности к этой постановке он обвинил «спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании». Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков позже заявил о причастности Великобритании к организации провокации.
Сергей Лавров: «Ответ был такой: „Секрет. Мы не можем предоставить эти данные, потому что это секрет, тем более — не наш секрет“».
Также Лавров рассказал, что Путин предлагал Макрону направить французских экспертов в Сирию.
Сергей Лавров: «Договорились, что будут контакты по линии Минобороны, чтобы эту идею реализовать, но никто из французских коллег не вышел на связь ни с нашим министерством, ни с министерством обороны».
Российский министр добавил, что через некоторое время после этого были нанесены удары.
Кроме этого, Лавров упрекнул Запад в том, что основаниями для ударов по Сирии является информация, взятая из СМИ и соцсетей.
Сергей Лавров: «Кроме упоминания СМИ, соцсетей и вот этого видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится».
Накануне Сергей Лавров заявил, что Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой. При этом в причастности к этой постановке он обвинил «спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании». Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков позже заявил о причастности Великобритании к организации провокации.
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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