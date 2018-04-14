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    «Ты супер!», выпуск десятый: Диана Анкудинова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск десятый: Диана Анкудинова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Диана Анкудинова

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Диана Анкудинова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Диана Анкудинова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Диана Анкудинова

      «Самородок», «Нужно отправлять ее на „Евровидение“», «Мистическая девочка и мистический голос» — так писали телезрители после выступления Дианы Анкудиновой из Тольятти.

      Ролики с ее песнями набрали 8 млн просмотров. Для второго выхода на сцену Диана выбрала It’s a man’s man’s man’s world. Невероятный голос конкурсантки заставил зрителей аплодировать ей стоя.

      Виктор Дробыш назвал себя серьезным поклонником Дианы и выразил желание купить билет на ее первый концерт.

      Юлианна Караулова: «Мы являемся свидетелями становления звезды, возможно, мирового масштаба».





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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