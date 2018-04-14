«Ты супер!», выпуск десятый: Диана Анкудинова

«Самородок», «Нужно отправлять ее на „Евровидение“», «Мистическая девочка и мистический голос» — так писали телезрители после выступления Дианы Анкудиновой из Тольятти.
Ролики с ее песнями набрали 8 млн просмотров. Для второго выхода на сцену Диана выбрала It’s a man’s man’s man’s world. Невероятный голос конкурсантки заставил зрителей аплодировать ей стоя.
Виктор Дробыш назвал себя серьезным поклонником Дианы и выразил желание купить билет на ее первый концерт.
Юлианна Караулова: «Мы являемся свидетелями становления звезды, возможно, мирового масштаба».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Виктор Дробыш назвал себя серьезным поклонником Дианы и выразил желание купить билет на ее первый концерт.
Юлианна Караулова: «Мы являемся свидетелями становления звезды, возможно, мирового масштаба».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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