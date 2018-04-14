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    «Ты супер!», выпуск десятый: Ян и Екатерина Йоцефовски. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск десятый: Ян и Екатерина Йоцефовски

    «Ты супер!», выпуск десятый: Ян и Екатерина Йоцефовски

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Ян и Екатерина Йоцефовски

    «Ты супер!», выпуск десятый: Ян и Екатерина Йоцефовски

    «Ты супер!», выпуск десятый: Ян и Екатерина Йоцефовски

      «Я уверена, что это будет красиво» — такой прогноз на выступление Екатерины и Яна Йоцефовски в четвертьфинале сделала Юлианна Караулова.

      Екатерина и Ян Йоцефовски из Германии исполнили Champs Elysees. Мнения судей разошлись, ребята получили две зеленые кнопки. Виктор Дробыш отметил, что ждал большего от пары. Продюсер подчеркнул, что петь дуэтом всегда нелегко.

      Виктор Дробыш: «Сейчас это было по-школьному неплохо. Но хочется сцены».

      А вот Юлианна Караулова похвалила ребят. «Ян и Катя — лучики света», — сказала певица.







      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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