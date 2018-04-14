Эрдоган: противостояние России и США нужно перевести в мирное русло

Противостояние России и США по Сирии необходимо как можно быстрее перевести в мирное русло. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.
По словам Эрдогана, он уже обсудил с премьером Великобритании Терезой Мэй ракетный удар по Сирии.
Реджеп Эрдоган: «Конечно, говорил о том, что будет полезно как можно быстрее перевести в мирное русло противостояние между Россией и США для урегулирования (сирийского кризиса)».
Он добавил, что чуть позже проведет переговоры с президентом Франции Макроном. При этом удар коалиции западных государств по Сирии Эрдоган счел обоснованным.
Реджеп Эрдоган: «Потому что нельзя оставить химатаку без наказания. Виновные должны быть наказаны. В последнее время режим начал непропорциональное наступление на оппозицию. Он не только химическим, но и обычным оружием убивает людей».
США и союзники в ночь на субботу нанесли ракетные удары по объектам на территории Сирии, обвинив сирийские власти в применении химического оружия. В общей сложности было выпущено более 100 ракет, однако целей достигла только треть из них, остальные были уничтожены сирийской ПВО.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Реджеп Эрдоган: «Конечно, говорил о том, что будет полезно как можно быстрее перевести в мирное русло противостояние между Россией и США для урегулирования (сирийского кризиса)».
Он добавил, что чуть позже проведет переговоры с президентом Франции Макроном. При этом удар коалиции западных государств по Сирии Эрдоган счел обоснованным.
Реджеп Эрдоган: «Потому что нельзя оставить химатаку без наказания. Виновные должны быть наказаны. В последнее время режим начал непропорциональное наступление на оппозицию. Он не только химическим, но и обычным оружием убивает людей».
США и союзники в ночь на субботу нанесли ракетные удары по объектам на территории Сирии, обвинив сирийские власти в применении химического оружия. В общей сложности было выпущено более 100 ракет, однако целей достигла только треть из них, остальные были уничтожены сирийской ПВО.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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