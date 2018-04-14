В Ереване сотня демонстрантов ворвалась в здание Общественного радио Армении

Участники шествия против выдвижения на пост
премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана.
Как сообщает корреспондент «Интерфакса», после решения совета Республиканской партии об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера, находящиеся с минувшей пятницы на площади Франции в Ереване демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.
Охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать демонстрантам. В итоге около сотни из них проникли в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять. Группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио.
Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира. Получив отказ, Пашинян стал выступать в прямом видеоэфире радиостанции «Свобода».
Вскоре демонстранты покинули здание и начали перекрывать ключевые перекрестки в центре Еревана, создавая километровые пробки. Активисты не разрешают проезд автотранспорта, исключением не является и общественный транспорт.
Охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать демонстрантам. В итоге около сотни из них проникли в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять. Группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио.
Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира. Получив отказ, Пашинян стал выступать в прямом видеоэфире радиостанции «Свобода».
Вскоре демонстранты покинули здание и начали перекрывать ключевые перекрестки в центре Еревана, создавая километровые пробки. Активисты не разрешают проезд автотранспорта, исключением не является и общественный транспорт.
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