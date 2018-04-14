Франция обосновала удар по Сирии событиями пятилетней давности

Американские ракеты в небе над Сирией. Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

: «7 апреля этого года в сирийской Думе от химической атаки погибли десятки мужчин, женщин и детей. Красная черта была пересечена, и я отдал приказ французской армии вмешаться»., министр иностранных дел Франции: «Это легитимная акция. Она призвана положить конец нарушению закона. Были атакованы конкретные объекты для того, чтобы разрушить химический потенциал сирийской армии и помешать сирийским властям совершать новые химические атаки, устраивать террор против своего населения. Не было задачи уничтожить союзников Асада или мирное население. Прежде всего необходимо было не позволить сирийскому режиму продолжать свои преступные действия»., министр обороны Франции: «Эта операция была направлена против объектов, относящихся к секретной химической программе Сирии. Удары были нанесены по главному исследовательскому центру и двум крупным производствам. Мы не хотим никакой конфронтации, ни военной эскалации. Именно поэтому мы заранее предупредили русских. Все наши действия были хорошо скоординированы с нашими союзниками».При этом в Париже заявили, что власти Сирии с 2013 года вопреки взятым на себя обязательствам перед Организацией по запрещению химического оружия скрывали программу разработки и хранения химвооружений. Как следует из рассекреченного доклада, «Франция имеет доступ к информации о том, что Сирия не задекларировала ОЗХО все запасы и возможности химического оружия».Но почему Париж молчал столько лет? И почему эта новость была обнародована только после того, как Париж присоединился к действиям Вашингтона и Лондона?Тем временем в ЕС операцию комментируют сдержанно. Подробности — в видеоматериале