«Бомбы не принесут мир»: в британском парламенте пристыдили Мэй за потакание Трампу

Решение США, Великобритании и Франции нанести удар по Сирии стало неожиданностью для всего мира. Журналисты Time несколько дней назад писали о том, что Мэй отказала Трампу и не поддержит атаку. А последние опросы в королевстве показывали, что граждане Великобритании не поддерживают силовой сценарий.
Сегодняшний выпуск новостей в Великобритании, например, на телеканале Sky News, начался не с выступления Терезы Мэй, а с выступления Дональда Трампа. Затем право голоса было передано Пентагону и только после этого — Терезе Мэй. В общем, по этой комбинации очевидно, кого сейчас в Британии слушают и слушаются, отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Сегодня же стало очевидно, что Терезе Мэй гораздо важнее мнение Дональда Трампа, чем собственного народа. Она приняла решение атаковать Сирию узким кругом, посоветовавшись только со своим так называемым военным кабинетом. Она не обратилась за одобрением к своему парламенту, а собирается его известить только в понедельник.
Парламент, естественно, в курсе. И войны, похоже, никто в этой стране не хочет. Партия Терезы Мэй после проведенных ею ненужных выборов год назад потеряла большинство в парламенте. Правительство без большинства не смогло бы получить одобрение, если бы действовало по закону.
Лидер партии лейбористов Джереми Корбин сомневается, что действия Мэй легальны.
Джереми Корбин: «Бомбы не спасут жизни и не принесут мир. Это юридически сомнительное действие повышает риск эскалации. Британия должна играть ведущую роль, чтобы добиться прекращения огня в конфликте, не принимать наставления от Вашингтона и не вредить британским военным. Тереза Мэй должна получить одобрение парламента, а не следовать за Дональдом Трампом».
Раскритиковал Мэй и глава партии либерал-демократов Винс Кейбл.
Винс Кейбл: «Бежать хвостиком за нестабильным американским президентом — такое поведение палата общин не одобряет. Премьер-министр могла и должна была созвать парламент на этой неделе и обратиться к нему за поддержкой до начала действий».
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Сегодня же стало очевидно, что Терезе Мэй гораздо важнее мнение Дональда Трампа, чем собственного народа. Она приняла решение атаковать Сирию узким кругом, посоветовавшись только со своим так называемым военным кабинетом. Она не обратилась за одобрением к своему парламенту, а собирается его известить только в понедельник.
Парламент, естественно, в курсе. И войны, похоже, никто в этой стране не хочет. Партия Терезы Мэй после проведенных ею ненужных выборов год назад потеряла большинство в парламенте. Правительство без большинства не смогло бы получить одобрение, если бы действовало по закону.
Лидер партии лейбористов Джереми Корбин сомневается, что действия Мэй легальны.
Джереми Корбин: «Бомбы не спасут жизни и не принесут мир. Это юридически сомнительное действие повышает риск эскалации. Британия должна играть ведущую роль, чтобы добиться прекращения огня в конфликте, не принимать наставления от Вашингтона и не вредить британским военным. Тереза Мэй должна получить одобрение парламента, а не следовать за Дональдом Трампом».
Раскритиковал Мэй и глава партии либерал-демократов Винс Кейбл.
Винс Кейбл: «Бежать хвостиком за нестабильным американским президентом — такое поведение палата общин не одобряет. Премьер-министр могла и должна была созвать парламент на этой неделе и обратиться к нему за поддержкой до начала действий».
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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