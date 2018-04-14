«Ты супер!», выпуск десятый: Дарья Дектярёнок

Дарья Дектярёнок из города Минусинск Красноярского края в отборочном туре пела так, что зрители НТВ боялись дышать, — всех словно прижало к креслам мощью ее голоса.
Четыре зеленые кнопки, а потом Дарья запела без микрофона. После выступления девушку поздравлял весь родной Минусинск.
Для четвертьфинала Дарья выбрала песню «Течет Волга». Жюри и зрители были единодушны: у конкурсантки — мощный вокал.
Юлианна Караулова: «Богатый и уютный голос. При этом такая современная, модная. Поете русскую народную песню, гениальнейшую. И все это органично».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Для четвертьфинала Дарья выбрала песню «Течет Волга». Жюри и зрители были единодушны: у конкурсантки — мощный вокал.
Юлианна Караулова: «Богатый и уютный голос. При этом такая современная, модная. Поете русскую народную песню, гениальнейшую. И все это органично».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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