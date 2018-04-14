Мертвого младенца в женской сумке нашли на улице в Энгельсе

Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного мальчика, брошенного в сумке на улице в городе Энгельс Саратовской области.

Как сообщили в СУ СК по Саратовской области, дамскую сумку с телом ребенка местные жители обнаружили накануне вечером неподалеку от одного из домов на Короткой улице в Энгельсе.



В ведомстве отметили, что сейчас устанавливаются причины смерти младенца и обстоятельства произошедшего.