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    Мертвого младенца в женской сумке нашли на улице в Энгельсе

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    Мертвого младенца в женской сумке нашли на улице в Энгельсе

    Мертвого младенца в женской сумке нашли на улице в Энгельсе

    Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного мальчика, брошенного в сумке на улице в городе Энгельс Саратовской области.

    Как сообщили в СУ СК по Саратовской области, дамскую сумку с телом ребенка местные жители обнаружили накануне вечером неподалеку от одного из домов на Короткой улице в Энгельсе.

    В ведомстве отметили, что сейчас устанавливаются причины смерти младенца и обстоятельства произошедшего.

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