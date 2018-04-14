«Ты супер!», выпуск десятый: Полина Ершова

Четырнадцатилетняя Полина Ершова из Астраханской области получила четыре заветные кнопки, но призналась, что постоянно вздрагивала, когда слышала постоянное «пджь».
Но, похоже, Полина к этому уже привыкла. Девушка вышла на сцену с песней No Roots и буквально взорвала зал. Зрители аплодировали зажигательной Полине стоя несколько минут.
Виктор Дробыш был восхищен, а Юлианна Караулова подчеркнула красивый тембр голоса Полины.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Виктор Дробыш был восхищен, а Юлианна Караулова подчеркнула красивый тембр голоса Полины.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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