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    «Ты супер!», выпуск десятый: Полина Ершова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск десятый: Полина Ершова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Полина Ершова

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Полина Ершова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Полина Ершова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Полина Ершова

      Четырнадцатилетняя Полина Ершова из Астраханской области получила четыре заветные кнопки, но призналась, что постоянно вздрагивала, когда слышала постоянное «пджь».

      Но, похоже, Полина к этому уже привыкла. Девушка вышла на сцену с песней No Roots и буквально взорвала зал. Зрители аплодировали зажигательной Полине стоя несколько минут.

      Виктор Дробыш был восхищен, а Юлианна Караулова подчеркнула красивый тембр голоса Полины.





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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