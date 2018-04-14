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    «Ты супер!», выпуск десятый: Александра Тарнёнок

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Александра Тарнёнок

    «Ты супер!», выпуск десятый: Александра Тарнёнок

    «Ты супер!», выпуск десятый: Александра Тарнёнок

      В лучших традициях музыкального триллера Сергей Лазарев в отборочном туре спас Сашу Тарнёнок, в последнюю секунду нажав на решающую зеленую кнопку.

      Все судьи были едины во мнении: шанс пройти в четвертьфинал — это большой аванс. И Саше надо много работать.

      Александра Тарнёнок из Эстонии спела нетленный хит «Листья желтые». Единственную зеленую кнопку она получила от Юлианны Карауловой. После выступления девушка не смогла справиться с эмоциями и разрыдалась. Сергей Лазарев успокоил Сашу: «Это не провал».





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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