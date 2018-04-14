«Ты супер!», выпуск десятый: Александра Тарнёнок

В лучших традициях музыкального триллера Сергей Лазарев в отборочном туре спас Сашу Тарнёнок, в последнюю секунду нажав на решающую зеленую кнопку.
Все судьи были едины во мнении: шанс пройти в четвертьфинал — это большой аванс. И Саше надо много работать.
Александра Тарнёнок из Эстонии спела нетленный хит «Листья желтые». Единственную зеленую кнопку она получила от Юлианны Карауловой. После выступления девушка не смогла справиться с эмоциями и разрыдалась. Сергей Лазарев успокоил Сашу: «Это не провал».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Александра Тарнёнок из Эстонии спела нетленный хит «Листья желтые». Единственную зеленую кнопку она получила от Юлианны Карауловой. После выступления девушка не смогла справиться с эмоциями и разрыдалась. Сергей Лазарев успокоил Сашу: «Это не провал».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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