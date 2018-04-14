Совбез ООН проведет экстренное заседание по требованию России

Совет Безопасности ООН по требованию России соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Сирии в связи с ракетным ударом США.
Начало заседания, по данным CNN, назначено на 18:00 по московскому времени.
О том, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников, объявил Владимир Путин в специальном заявлении.
Президент назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства под предлогом инсценированной химатаки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия на заседании в Совбеза ООН представит доказательства незаконности ударов США по Сирии.
Она добавила, что с российской стороны «будут факты и данные, которые уже частично были озвучены министерством обороны и которые также будут предложены вниманию Совета Безопасности».
О том, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников, объявил Владимир Путин в специальном заявлении.
Президент назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства под предлогом инсценированной химатаки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия на заседании в Совбеза ООН представит доказательства незаконности ударов США по Сирии.
Она добавила, что с российской стороны «будут факты и данные, которые уже частично были озвучены министерством обороны и которые также будут предложены вниманию Совета Безопасности».
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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