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    «Ты супер!», выпуск десятый: Александр Харьковский. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск десятый: Александр Харьковский

    «Ты супер!», выпуск десятый: Александр Харьковский

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Александр Харьковский

    «Ты супер!», выпуск десятый: Александр Харьковский

    «Ты супер!», выпуск десятый: Александр Харьковский

      Ведущий шоу «Ты супер!» Вадим Такменёв до сих пор вспоминает этот момент: четыре суперкнопки, а Виктор Дробыш говорит: «Я подумал, что к нам Валерка Меладзе заглянул». Все это было после первого выступления Александра Харьковского.

      Точные ноты, экспрессия, мастерство — жюри расхвалило выступление Саши, а зрители приветствовали юного артиста как настоящую звезду.

      Молодой человек из Алтайского края для четвертьфинала выбрал «Полет на дельтаплане». И не прогадал — загадочно улыбающийся Дробыш не смог устоять перед профессионализмом Харьковского. А вот Игорь Крутой оценил жестко и честно: «Мне показалось, что ты не справился с этой песней».

      В важный для Александра день к нему приехал его папа, который живет в другом городе. Александр Харьковский сказал сыну главные слова: «Ты супер! Я люблю тебя».





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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