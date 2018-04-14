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    «Ты супер!», выпуск десятый: Ольга Соседкова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск десятый: Ольга Соседкова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Ольга Соседкова

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Ольга Соседкова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Ольга Соседкова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Ольга Соседкова

      Оля Соседкова из города Клин Московской области прославилась тем, что в первом туре провела спарринг по карате с самим Виктором Дробышем. Но завоевать сердца жюри ей удалось благодаря звонким нотам и очаровательной улыбке.

      Искренность и непосредственность Оли покорили всех: четыре зеленые кнопки, а рядом — сразу две любимые мамы.

      В четвертьфинале конкурсантка в платье принцессы исполнила песню Кристины Орбакайте «Губки бантиком». Виктор Дробыш остался в восторге: «Такая маленькая и столько делает людям добра».





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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