«Ты супер!», выпуск десятый: Ольга Соседкова

Оля Соседкова из города Клин Московской области прославилась тем, что в первом туре провела спарринг по карате с самим Виктором Дробышем. Но завоевать сердца жюри ей удалось благодаря звонким нотам и очаровательной улыбке.
Искренность и непосредственность Оли покорили всех: четыре зеленые кнопки, а рядом — сразу две любимые мамы.
В четвертьфинале конкурсантка в платье принцессы исполнила песню Кристины Орбакайте «Губки бантиком». Виктор Дробыш остался в восторге: «Такая маленькая и столько делает людям добра».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В четвертьфинале конкурсантка в платье принцессы исполнила песню Кристины Орбакайте «Губки бантиком». Виктор Дробыш остался в восторге: «Такая маленькая и столько делает людям добра».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии