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    Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области: есть погибшие

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    • Фото: Следственный комитет РФ
    Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области: есть погибшие

    Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области: есть погибшие

    Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области: есть погибшие
  • Фото: Следственный комитет РФ

    • Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области. В результате крушения погибли два человека.

    Как сообщили ТАСС в экстренных службах, самолет Zlin-142 упал недалеко от населенного пункта Шаршки в Усманском районе области. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли. На земле жертв и разрушений нет.

    В Центральном региональном центре МЧС подтвердили факт крушения самолета. На месте работают представители оперативных служб.

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