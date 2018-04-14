Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области: есть погибшие

Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области. В результате крушения погибли два человека.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, самолет Zlin-142 упал недалеко от населенного пункта Шаршки в Усманском районе области. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли. На земле жертв и разрушений нет.
В Центральном региональном центре МЧС подтвердили факт крушения самолета. На месте работают представители оперативных служб.
В Центральном региональном центре МЧС подтвердили факт крушения самолета. На месте работают представители оперативных служб.
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