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    «Ты супер!», выпуск десятый: Роман Дружинин. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск десятый: Роман Дружинин

    «Ты супер!», выпуск десятый: Роман Дружинин

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Роман Дружинин

    «Ты супер!», выпуск десятый: Роман Дружинин

    «Ты супер!», выпуск десятый: Роман Дружинин

      17-летний Роман Дружинин из города Бородино Красноярского края уже был в четвертьфинале шоу «Ты супер!», но тогда, в первом сезоне, он не смог пройти в следующий тур.

      На сцену Рома выходил уже несколько раз, кажется: чего бояться? Но юноша все равно нервничал и долго настраивался на выступление. Пел дуэтом с Сосо Павлиашвили.

      В этом туре Роман исполнил «Дождь». Первым нажал судейскую кнопку Виктор Дробыш. К нему присоединились и остальные члены жюри. Сразу после выступления зал встал: «Браво!».

      Ведущий шоу сообщил, что молодой человек пел на сцене с температурой 39! Вадим Такменёв о выступлении Дружинина: «Сделал это на разрыв аорты».





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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