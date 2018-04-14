«Ты супер!», выпуск десятый: Роман Дружинин

17-летний Роман Дружинин из города Бородино Красноярского края уже был в четвертьфинале шоу «Ты супер!», но тогда, в первом сезоне, он не смог пройти в следующий тур.
На сцену Рома выходил уже несколько раз, кажется: чего бояться? Но юноша все равно нервничал и долго настраивался на выступление. Пел дуэтом с Сосо Павлиашвили.
В этом туре Роман исполнил «Дождь». Первым нажал судейскую кнопку Виктор Дробыш. К нему присоединились и остальные члены жюри. Сразу после выступления зал встал: «Браво!».
Ведущий шоу сообщил, что молодой человек пел на сцене с температурой 39! Вадим Такменёв о выступлении Дружинина: «Сделал это на разрыв аорты».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В этом туре Роман исполнил «Дождь». Первым нажал судейскую кнопку Виктор Дробыш. К нему присоединились и остальные члены жюри. Сразу после выступления зал встал: «Браво!».
Ведущий шоу сообщил, что молодой человек пел на сцене с температурой 39! Вадим Такменёв о выступлении Дружинина: «Сделал это на разрыв аорты».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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