«Ты супер!», выпуск десятый: Марина Ефимова

После первого выступления Марины Ефимовой жюри буквально засыпало ее комплиментами: «Какая же ты хорошая!», «Сколько красоты и обаяния!», «Тебе не хватило буквально
чуть-чуть, чтобы заставить жюри пуститься в пляс».
Профессиональные педагоги во время подготовки к четвертьфиналу как раз и учили Марину этому «чуть-чуть».
На сцену девушка вышла уверенной походкой (позже выяснилось, что она впервые в своей жизни надела каблуки) и кокетливо запела «Ой, как ты мне нравишься». Задор девушки оценила Юлианна Караулова, она же покинула свое место и поддержала Марину, у которой на глаза навернулись слезы, — конкурсантка получила единственную зеленую кнопку.
Юлианна Караулова: «Ты была живая, ты была обаятельная».
А Сергей Лазарев отметил сногсшибательное платье участницы. В свою очередь Игорь Крутой подчеркнул проблемы в ритме.
Поддержать вокалистку пришла певица Марина Девятова. Фолк-исполнительница рассказала, что в детстве мечтала о собственном сценическом наряде, поэтому подарила участнице сертификат на пошив народного костюма.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
На сцену девушка вышла уверенной походкой (позже выяснилось, что она впервые в своей жизни надела каблуки) и кокетливо запела «Ой, как ты мне нравишься». Задор девушки оценила Юлианна Караулова, она же покинула свое место и поддержала Марину, у которой на глаза навернулись слезы, — конкурсантка получила единственную зеленую кнопку.
Юлианна Караулова: «Ты была живая, ты была обаятельная».
А Сергей Лазарев отметил сногсшибательное платье участницы. В свою очередь Игорь Крутой подчеркнул проблемы в ритме.
Поддержать вокалистку пришла певица Марина Девятова. Фолк-исполнительница рассказала, что в детстве мечтала о собственном сценическом наряде, поэтому подарила участнице сертификат на пошив народного костюма.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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