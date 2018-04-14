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    «Ты супер!», выпуск десятый: Марина Ефимова

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Марина Ефимова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Марина Ефимова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Марина Ефимова

      После первого выступления Марины Ефимовой жюри буквально засыпало ее комплиментами: «Какая же ты хорошая!», «Сколько красоты и обаяния!», «Тебе не хватило буквально чуть-чуть, чтобы заставить жюри пуститься в пляс».

      Профессиональные педагоги во время подготовки к четвертьфиналу как раз и учили Марину этому «чуть-чуть».

      На сцену девушка вышла уверенной походкой (позже выяснилось, что она впервые в своей жизни надела каблуки) и кокетливо запела «Ой, как ты мне нравишься». Задор девушки оценила Юлианна Караулова, она же покинула свое место и поддержала Марину, у которой на глаза навернулись слезы, — конкурсантка получила единственную зеленую кнопку.

      Юлианна Караулова: «Ты была живая, ты была обаятельная».

      А Сергей Лазарев отметил сногсшибательное платье участницы. В свою очередь Игорь Крутой подчеркнул проблемы в ритме.

      Поддержать вокалистку пришла певица Марина Девятова. Фолк-исполнительница рассказала, что в детстве мечтала о собственном сценическом наряде, поэтому подарила участнице сертификат на пошив народного костюма.





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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