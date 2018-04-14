Асад: ракетный удар воодушевит сирийцев на борьбу

Ракетный удар западных стран по объектам на территории Сирии лишь усилит желание сирийцев бороться и противостоять терроризму. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Как сообщают сирийские СМИ, в ходе беседы Асад подчеркнул, что «эта агрессия приведет лишь к усилению решимости сирийского народа продолжать борьбу и подавлять терроризм на каждом дюйме родины».
В ночь на субботу британские, американские и французские военные нанесли ракетный удар по Сирии. Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате атаки нет, пострадали три человека. Поводом для удара стали предположения западных стран о применении режимом Башара Асада химоружия против мирных граждан. Согласно рассекреченному докладу Минобороны Франции, применение химоружия якобы подтверждают фотографии и видеозаписи из социальных сетей.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
В ночь на субботу британские, американские и французские военные нанесли ракетный удар по Сирии. Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате атаки нет, пострадали три человека. Поводом для удара стали предположения западных стран о применении режимом Башара Асада химоружия против мирных граждан. Согласно рассекреченному докладу Минобороны Франции, применение химоружия якобы подтверждают фотографии и видеозаписи из социальных сетей.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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