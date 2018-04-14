«Ты супер!», выпуск десятый: Алексей Фролов

В прошлый раз
16-летний Алексей Фролов из Воронежа заработал не только четыре зеленые кнопки, но и наивысшую продюсерскую оценку от Виктора Дробыша, который сказал: «Респект тебе и уважуха».
«Красавчик» Лёша тогда очень волновался, но справился, получив поздравления от любимого певца Валерия Сюткина.
В этот раз Лёша появился на сцене с песней «Клево». Виктор Дробыш дал неоднозначную оценку выступлению, он нажал зеленую кнопку, однако отметил, что песня Игоря Корнелюка может быть спета где-то, но не в четвертьфинале. А Сергей Лазарев сказал, что Лёша заслуживает того, чтобы пройти в комнату ожидания.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В этот раз Лёша появился на сцене с песней «Клево». Виктор Дробыш дал неоднозначную оценку выступлению, он нажал зеленую кнопку, однако отметил, что песня Игоря Корнелюка может быть спета где-то, но не в четвертьфинале. А Сергей Лазарев сказал, что Лёша заслуживает того, чтобы пройти в комнату ожидания.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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