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    «Ты супер!», выпуск десятый: Алексей Фролов. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск десятый: Алексей Фролов

    «Ты супер!», выпуск десятый: Алексей Фролов

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Алексей Фролов

    «Ты супер!», выпуск десятый: Алексей Фролов

    «Ты супер!», выпуск десятый: Алексей Фролов

      В прошлый раз 16-летний Алексей Фролов из Воронежа заработал не только четыре зеленые кнопки, но и наивысшую продюсерскую оценку от Виктора Дробыша, который сказал: «Респект тебе и уважуха».

      «Красавчик» Лёша тогда очень волновался, но справился, получив поздравления от любимого певца Валерия Сюткина.

      В этот раз Лёша появился на сцене с песней «Клево». Виктор Дробыш дал неоднозначную оценку выступлению, он нажал зеленую кнопку, однако отметил, что песня Игоря Корнелюка может быть спета где-то, но не в четвертьфинале. А Сергей Лазарев сказал, что Лёша заслуживает того, чтобы пройти в комнату ожидания.





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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