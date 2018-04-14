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    «Ты супер!», выпуск десятый: Елизавета Прочанова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск десятый: Елизавета Прочанова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Елизавета Прочанова

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Елизавета Прочанова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Елизавета Прочанова

    «Ты супер!», выпуск десятый: Елизавета Прочанова

      Маленькая звездочка проекта «Ты супер!» Елизавета Прочанова приехала из Заринска Алтайского края.

      Елизавета вышла к судьям с песней Юлии Савичевой «Привет». Конкурсантка получила четыре зеленые кнопки, едва успев закончить выступление. Последним буквально на последних секундах композиции сдался Сергей Лазарев. Закончив петь, Лиза под крики «Молодец» несколько раз подпрыгнула от радости.

      Игорь Крутой: «Это было эффектно. От Лизы уже идет излучение…»





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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