«Ты супер!», выпуск десятый: Елизавета Прочанова

Маленькая звездочка проекта «Ты супер!» Елизавета Прочанова приехала из Заринска Алтайского края.
Елизавета вышла к судьям с песней Юлии Савичевой «Привет». Конкурсантка получила четыре зеленые кнопки, едва успев закончить выступление. Последним буквально на последних секундах композиции сдался Сергей Лазарев. Закончив петь, Лиза под крики «Молодец» несколько раз подпрыгнула от радости.
Игорь Крутой: «Это было эффектно. От Лизы уже идет излучение…»
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Игорь Крутой: «Это было эффектно. От Лизы уже идет излучение…»
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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