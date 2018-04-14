Путин поддержал идею Собянина создать научно-производственный кластер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подготовить указ о создании на территории Москвы научно-производственного кластера. Глава государства подчеркнул, что реализация этой идеи должна не помешать, а способствовать развитию технологического потенциала столицы.

Сергей Собянин: «Мы хотим к вам обратиться, подготовить указ о создании научно-производственного кластера, чтобы объединить эти разрозненные структуры (IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты) для того, чтобы создать синергию развития научно-производственного потенциала Москвы».



На встрече с главой государства Собянин подчеркнул, что «вся Москва полностью накрыта объектами инновационной инфраструктуры». В связи с этим, по словам Собянина, родилась идея создать научно-производственный кластер Москвы. Путин отметил в свою очередь важность того, чтобы реализация предложенной идеи никому не мешала.



Владимир Путин: «Нужно только как следует продумать, чтобы реализация предложенной идеи — она интересная, безусловно, — ни в коем случае никому не мешала, руки не связывала, а только помогала всем участникам этого замечательного процесса».



Собянин ответил, что «в этом главная задумка — помочь им развиваться и создать площадку, на которой инновационные компании могли бы заявить о себе, чтобы и привлекать инвестиции, и взаимодействовать друг с другом».