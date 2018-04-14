ЦСКА возмущен «клеветой и дешевой провокацией» в адрес своих фанатов

Футбольный клуб ЦСКА ответил на обвинения в расистском поведении своих фанатов в ходе домашнего матча против лондонского «Арсенала» в Лиге Европы.
О фактах расизма заявил фотограф агентства Reuters, присутствовавший на матче. По его словам, десятки болельщиков ЦСКА скандировали расистские кричалки и ухали в адрес темнокожих игроков «Арсенала» Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби. Якобы особенно громко они были слышны после гола Уэлбека на 75-й минуте матча.
ЦСКА назвал эту информацию клеветой и дешевой провокацией, которой возмущены и фанаты, и игроки, и тренеры, и руководство клуба.
Из заявления ПФК ЦСКА: «Представители Союза европейских футбольных ассоциаций, равно как и официальные лица лондонского „Арсенала“, остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики „Арсенала“ выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем. В этой связи мы расцениваем информацию данного фотографа Reuters как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно».
Фактов проявления расизма на матче официальные лица UEFA не зафиксировали, зато заметили ряд других нарушений, за которые в отношении ЦСКА открыто дело. Речь, в частности, идет об использовании пиротехники и метании посторонних предметов на поле.
ЦСКА назвал эту информацию клеветой и дешевой провокацией, которой возмущены и фанаты, и игроки, и тренеры, и руководство клуба.
Из заявления ПФК ЦСКА: «Представители Союза европейских футбольных ассоциаций, равно как и официальные лица лондонского „Арсенала“, остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики „Арсенала“ выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем. В этой связи мы расцениваем информацию данного фотографа Reuters как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно».
Фактов проявления расизма на матче официальные лица UEFA не зафиксировали, зато заметили ряд других нарушений, за которые в отношении ЦСКА открыто дело. Речь, в частности, идет об использовании пиротехники и метании посторонних предметов на поле.
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