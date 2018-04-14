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    Занос на весеннем льду: как избежать ДТП. автомобили, весна, Главная дорога. Школа вождения, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗанос на весеннем льду: как избежать ДТП

    Занос на весеннем льду: как избежать ДТП

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    Занос на весеннем льду: как избежать ДТП

    Занос на весеннем льду: как избежать ДТП

    Занос на весеннем льду: как избежать ДТП

      Коварное межсезонье: днем тает, ночью морозит. Одно неосторожное движение рулем — и машина вращается.

      На скользкой дороге достаточно зацепить колесом колею, резко качнуть руль, бросить газ — и машина может раскачаться и даже вылететь с трассы. Нужно учиться гасить ритмический занос, то есть раскачку из стороны в сторону. Газ в пол, возвращаем руль в прямое положение, удерживая тягу, — стабилизировался.

      Важно не зависать в повороте, быстро работать рулем и педаль газа не отпускать. На переднем приводе нажатая педаль газа — это спасение.

      Чтобы объехать препятствие, нужно приотпустить тормозную педаль, руль в поворот — от поворота и стабилизируем, нажимая на газ. При сбросе газа передняя ось машины приседает, прижимаясь к дороге. Это позволяет быстро и компактно объехать препятствие. Но важно
      быстро вращать руль, возвращая его в прямое положение.

      Подробности и советы — в сюжете программы «Главная дорога».

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