Полтора миллиона москвичей принимают участие в общегородском субботнике

Ходили сегодня на субботник в детский сад🤪🥇Погода отличная -Сашка тоже пошла)) Как ни странно и немного обидно, пришло нас только двое и воспитатель)) 🤭🤷‍♀️Но мы справились:наигрались и немного позагорали на солнышке 🤪😘😍#детскийсад#субботник#субботник2018#субботникмосква#родителиидети#москва#хорошийдень#суббота#инстамир#инстаграм#инстамама#инстадети#чемзанятьребенка#люблюсвоюсемью❤️

Публикация от 📷 ФОТОГРАФ В МОСКВЕ (@viktoriya_shchepkina) 14 Апр 2018 в 2:33 PDT