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    Полтора миллиона москвичей принимают участие в общегородском субботнике

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    Полтора миллиона москвичей принимают участие в общегородском субботнике

    Полтора миллиона москвичей принимают участие в общегородском субботнике

    Традиционный общегородской субботник проходит в столице, в нем участвуют около полутора миллионов человек.

    Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, «около полутора миллионов москвичей работают во дворах, парках, скверах, у своих предприятий». По его данным, к участию в субботнике привлечено порядка 10 тысяч единиц различной техники.

    Пётр Бирюков: «Настроение у москвичей отличное, хорошее. Мы видим улыбки на лицах, желание сделать свой город красивым, удобным».

    По его словам, коммунальные службы, префектуры, управы сделали все для того, чтобы обеспечить москвичей посадочным материалом и уборочным инвентарем. На местах проведения субботника развернуты полевые кухни с горячим питанием и чаем, звучит музыка.

    Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что 1 апреля в Москве начался месячник по благоустройству.

    Пётр Бирюков: «На сегодняшний день выполнено процентов 40 из того, что мы планировали сделать».

    Общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля. По оценке властей, в них примут участие не менее 2,8 млн человек.




    Ходили сегодня на субботник в детский сад🤪🥇Погода отличная -Сашка тоже пошла)) Как ни странно и немного обидно, пришло нас только двое и воспитатель)) 🤭🤷‍♀️Но мы справились:наигрались и немного позагорали на солнышке 🤪😘😍#детскийсад#субботник#субботник2018#субботникмосква#родителиидети#москва#хорошийдень#суббота#инстамир#инстаграм#инстамама#инстадети#чемзанятьребенка#люблюсвоюсемью❤️

    Публикация от 📷 ФОТОГРАФ В МОСКВЕ (@viktoriya_shchepkina)





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