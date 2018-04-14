Меркель поддержала удар по Сирии

Германия поддерживает ракетные удары по Сирии, которые нанесли США, Франция и Великобритания. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По словам Меркель, Берлин поддерживает действия американских, британских и французских союзников, которые взяли на себя ответственность за военные действия в Сирии, передает «Интерфакс».
Ангела Меркель: «Военные действия были успешными и соразмерными, чтобы привлечь внимание международного сообщества к применению химоружия в Сирии и избежать дальнейших нарушений со стороны сирийских властей».
В ночь на субботу британские, американские и французские военные выпустили по объектам в Сирии порядка 110 ракет. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека. По данным сирийских СМИ, большинство ракет были перехвачены.
На днях Ангела Меркель заявила, что Германия не примет участия в возможной военной операции против Сирии. При этом она заявила о том, что Берлин выступает против применения химического оружия сирийскими властями.
Ангела Меркель: «Военные действия были успешными и соразмерными, чтобы привлечь внимание международного сообщества к применению химоружия в Сирии и избежать дальнейших нарушений со стороны сирийских властей».
В ночь на субботу британские, американские и французские военные выпустили по объектам в Сирии порядка 110 ракет. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека. По данным сирийских СМИ, большинство ракет были перехвачены.
На днях Ангела Меркель заявила, что Германия не примет участия в возможной военной операции против Сирии. При этом она заявила о том, что Берлин выступает против применения химического оружия сирийскими властями.
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