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    Мэй заявила о готовности сотрудничать с Россией в Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson
    Мэй заявила о готовности сотрудничать с Россией в Сирии

    Мэй заявила о готовности сотрудничать с Россией в Сирии

    Мэй заявила о готовности сотрудничать с Россией в Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson

    • Великобритания намерена работать вместе с Россией в рамках поиска политического решения по урегулированию сирийского кризиса. Об этом премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй заявила на пресс-конференции в Лондоне.

    Пресс-конференция была посвящена теме скоординированных ночных ударов сил США, Великобритании и Франции по объектам на сирийской территории.

    Тереза Мэй: «Это акция была направлена против химоружия, нам также нужны действия в более широком контексте для того, чтобы восстановить мир и стабильность в Сирии в рамках политического процесса».

    Для этих целей, по словам Мэй, Лондон готов работать со всеми партнерами, передает ТАСС.

    Тереза Мэй: «Конечно, вовлеченность России в это будет частью этого (процесса) по возвращению безопасности и мира в будущем в рамках политического решения».

    В то же время британский премьер подчеркнула, что удар по Сирии является сигналам другим странам, стремящимся применить химоружие.

    Тереза Мэй: «В то время как эта акция специально направлена на сдерживание сирийского режима, это пошлет четкий сигнал всем остальным, кто полагает, что они могут применять химическое оружие безнаказанно».

    В этой связи она напомнила об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

    В целом же Мэй оценила удар по Сирии как успешный. При этом она уточнила, что комплексная оценка удара пока еще продолжается.

    смотретьМэй приказала ударить по Сирии вопреки мнению британцев
    Мэй приказала ударить по Сирии вопреки мнению британцев
    Всего самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большую часть из них перехватила сирийская ПВО. Ранения получили три человека. Причиной удара стали предположения западных стран, что сирийские власти применили 7 апреля в городе Дума химическое оружие. Удар по Сирии резко осудил президент РФ Владимир Путин. Канцлер Германии Ангела Меркель, напротив, удар западной коалиции поддержала.

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