Мэй заявила о готовности сотрудничать с Россией в Сирии

Великобритания намерена работать вместе с Россией в рамках поиска политического решения по урегулированию сирийского кризиса. Об этом
премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй заявила на пресс-конференции в Лондоне.
Пресс-конференция была посвящена теме скоординированных ночных ударов сил США, Великобритании и Франции по объектам на сирийской территории.
Тереза Мэй: «Это акция была направлена против химоружия, нам также нужны действия в более широком контексте для того, чтобы восстановить мир и стабильность в Сирии в рамках политического процесса».
Для этих целей, по словам Мэй, Лондон готов работать со всеми партнерами, передает ТАСС.
Тереза Мэй: «Конечно, вовлеченность России в это будет частью этого (процесса) по возвращению безопасности и мира в будущем в рамках политического решения».
В то же время британский премьер подчеркнула, что удар по Сирии является сигналам другим странам, стремящимся применить химоружие.
Тереза Мэй: «В то время как эта акция специально направлена на сдерживание сирийского режима, это пошлет четкий сигнал всем остальным, кто полагает, что они могут применять химическое оружие безнаказанно».
В этой связи она напомнила об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
В целом же Мэй оценила удар по Сирии как успешный. При этом она уточнила, что комплексная оценка удара пока еще продолжается.
Всего самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большую часть из них перехватила сирийская ПВО. Ранения получили три человека. Причиной удара стали предположения западных стран, что сирийские власти применили 7 апреля в городе Дума химическое оружие. Удар по Сирии резко осудил президент РФ Владимир Путин. Канцлер Германии Ангела Меркель, напротив, удар западной коалиции поддержала.
Тереза Мэй: «Это акция была направлена против химоружия, нам также нужны действия в более широком контексте для того, чтобы восстановить мир и стабильность в Сирии в рамках политического процесса».
Для этих целей, по словам Мэй, Лондон готов работать со всеми партнерами, передает ТАСС.
Тереза Мэй: «Конечно, вовлеченность России в это будет частью этого (процесса) по возвращению безопасности и мира в будущем в рамках политического решения».
В то же время британский премьер подчеркнула, что удар по Сирии является сигналам другим странам, стремящимся применить химоружие.
Тереза Мэй: «В то время как эта акция специально направлена на сдерживание сирийского режима, это пошлет четкий сигнал всем остальным, кто полагает, что они могут применять химическое оружие безнаказанно».
В этой связи она напомнила об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
В целом же Мэй оценила удар по Сирии как успешный. При этом она уточнила, что комплексная оценка удара пока еще продолжается.
Всего самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большую часть из них перехватила сирийская ПВО. Ранения получили три человека. Причиной удара стали предположения западных стран, что сирийские власти применили 7 апреля в городе Дума химическое оружие. Удар по Сирии резко осудил президент РФ Владимир Путин. Канцлер Германии Ангела Меркель, напротив, удар западной коалиции поддержала.
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