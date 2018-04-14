Кокосовые тайны: как правильно выбрать и открыть тропические плоды

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» раскрыли главные кокосовые тайны: как выбирать, как открывать, надо ли пить жидкость, булькающую внутри, и почему неправильно называть ее кокосовым молоком.

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Многие привыкли называть кокос орехом, однако это название условно. С ботанической точки зрения это плод-костянка. Его созревание идет долго — до года, и в итоге получается спелый коричневый кокос. Как выбрать хороший? Вот рецепт специалиста: надо обратить внимание на три отверстия на кокосе. Два из них жесткие, а третье мягкое — это путь внутрь ореха.



Дидье Солесс, фермер, хозяин «Дома кокоса»: «У кокоса два глаза, и третий побольше, как ротик. Если вы нажмете на него, он должен быть сухим и чистым, без подтеков. Но если влажно или вы видите след от воды, значит, она вытекла наружу и там уже начались процессы, внутрь проникли микробы».



Чтобы правильно открыть кокос, надо очистить скорлупу от остатков волокон и аккуратно, но сильно ударить по центру ореха несколько раз. Спустя небольшое время скорлупа треснет, и изнутри потечет то, что многие неправильно называют кокосовым молоком. На самом деле это кокосовая вода, которую разбирающиеся в кокосах люди обычно не пьют из коричневых, зрелых орехов. Считается, что она уже отдала все ценное мякоти, да и вкус не очень.



Лучшая кокосовая вода — в зеленых плодах, которым 5–7 месяцев. Вкус неяркий, немного похожий на разбавленный морковный сок. Но эта жидкость отлично утоляет жажду, потому что содержит много минералов: кальция, магния, калия, натрия. А еще такая вода может скрасить жизнь худеющим, потому что в ней есть сахар, но его в ней гораздо меньше, чем, например, во фруктовых соках.