Помогает худеть и может лечить: интересные факты о картофеле

Авторы программы «Еда живая и мертвая» собрали пятерку интересных фактов о любимом всеми россиянами овоще.

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1. От картошки не толстеют



Садясь на диету, многие исключают картошку из рациона из-за ее высокой калорийности и обилия крахмала в составе. На самом же деле все зависит от того, в каких количествах и с чем есть. Как доказал на своем опыте австралиец Эндрю Тейлор, на одной картошке можно даже похудеть. Целый год он ел только эти клубни и сбросил 30 кг. Причем врачи не нашли у него серьезных проблем со здоровьем.



Впрочем, повторять этот опыт врачи не советуют. Все-таки любая неразнообразная диета рано или поздно приведет к дефициту важных для организма веществ. Но бояться картошки даже у худеющих причин нет. Просто надо знать, как правильно ее готовить. Ясно, что, если жарить в большом количестве масла или увлекаться пюре с жирными сливками, ничего хорошего не выйдет. Лучше варить или запекать в мундире.



2. Картошка может лечить



Картошка богата калием, который важен для сердца, снижает давление, нейтрализует вредное влияние поваренной соли, а худеющим помогает выводить лишнюю воду. В одном среднем клубне с кожурой содержится 18% от суточной нормы калия. А в сладких сортах этого элемента еще больше. Исследователи говорят, что из картошки (даже жареной) калий усваивается лучше, чем из лекарственных препаратов и биодобавок.



Также картофель — источник витаминов В и С. А в фиолетовой или оранжевой много бета-каротина, который в нашем теле превращается в витамин А, — он важен для иммунитета, кожи и зрения. Наука не возражает и против картофельных ингаляций — зафиксировано их смягчающее и небольшое противовоспалительное действие. Хотя лекарства такими процедурами, конечно, заменять не стоит.



3. Картошка может быть вредной



Не всякая картошка полезна. Например, проросшие, мягкие корнеплоды теряют важные питательные вещества и там появляется опасный токсин — соланин. Он же делает ядовитыми листья и ягоды картофеля, а также позеленевшие клубни. Впрочем, реальной опасности для жизни в таком продукте почти нет — только горечь испортит вкус.



Незначительные претензии у специалистов имеются и к той картошке, которая полежала в холоде и стала сладкой. Если выбрасывать жалко и сладкий вкус не смущает, лучше такой картофель использовать для супов и пюре. А вот для жарки не стоит: если сахаров много, картошка рискует подгореть.



4. Картошку можно есть сырой



Картошку можно употреблять и сырой, и в этом есть плюсы. Например, она не так быстро повышает уровень сахара в крови. Отражающий это гликемический индекс у сырой картошки — всего 25 из 100 возможных. У вареной или запеченной в мундире он уже 65, без мундира — 70, у пюре — 80, а у жареной — все 90.



Вдобавок именно в сырой картошке больше всего витаминов. Вкус, конечно, специфический, много не съешь. Хотя есть интересные рецепты — например, легкий салат с добавлением свежей моркови, редиски, лука, зелени и растительного масла.



5. Рецептов из картошки — более 3000



Из картошки можно приготовить очень много блюд. По подсчетам кулинаров, число рецептов переваливает за три тысячи.



Культовый картофель фри тоже готовят множеством разных способов, а на родине этого блюда, в Бельгии, даже создали целый картофельный музей. В Англии тоже не мыслят жизни без картофеля. Из картошки отдельные умельцы делают даже десерты.



В целом картошку вовсе не стоит включать в списки запретных продуктов. При правильном обращении она принесет пользу, а вовсе не вред.