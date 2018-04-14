Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель второй раз подряд в стартовавшем сезоне завоевал поул. Немец стал лучшим в квалификации
Гран-при Китая — третьего этапа чемпионата.
Феттель завоевал право стартовать первым, проехав лучший круг за 1 минуту 31,095 секунды. Второй результат показал его партнер по команде финн Кими Райкконен (+0,087). Третий — еще один финн Валттери Боттас из Mercedes. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон будет стартовать четвертым.
Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 16-й результат.
В стартовавшем сезоне Феттель выиграл оба прошедших этапа — Гран-при Австралии и Гран-при Бахрейна.
Российский гонщик команды Williams Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 16-й результат.
В стартовавшем сезоне Феттель выиграл оба прошедших этапа — Гран-при Австралии и Гран-при Бахрейна.
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