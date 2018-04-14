Мэй приказала ударить по Сирии вопреки мнению британцев

Перед ударом по Сирии Тереза Мэй заявила, что альтернативы применению силы нет. Решение поступить так же, как США и Франция, она приняла, посоветовавшись только со своим так называемым военным кабинетом — узким кругом лиц, которые, судя по названию кабинета, с большой долей вероятности поддержали бы ее альтернативу о вступлении в войну.
В Британии так действовать не принято. Здесь есть парламент, который имеет право заблокировать предложение премьер-министра о начале военной операции. Так произошло в 2013 году, когда парламент заблокировал идею предыдущего премьера Кэмерона бомбить Сирию. Но Тереза Мэй решила не советоваться с народом и парламентом, вместо этого она записала в телестудии обращение к нации, в котором заявила, что выбора у нее нет.
Тереза Мэй: «Солидная информация, включая данные нашей разведки, указывает на то, что сирийский режим в ответе за химическую атаку».
То есть, как в деле Скрипалей, она ссылается на источники, которые невозможно проверить, и на основании этих данных принимает самостоятельное решение. Ранее, после заседания кабинета министров, она говорила, что правительство Асада «крайне вероятно» стоит за химической атакой. Более точной информации от представителей ОЗХО, которые сегодня должны начать работу в Сирии и установить, имела ли место химическая атака, британский премьер ждать не стала.
Четыре Tornado королевских ВВС выпустили 15 ракет Storm Shadow по тем точках где, как считают британцы, сирийское правительство хранит химоружие.
Борис Джонсон, министр иностранных дел, запуск ракет, похоже, проспал: он опубликовал в Twitter свою реакцию только в шесть утра. Разумеется, он рукоплещет Мэй.
Борис Джонсон: «Приветствую новость об ударах британских военных по основным связанным с химоружием объектам в Сирии, нанесенных совместно с американскими и французскими союзниками».
Однако один из предшественников Бориса Джонсона, Дэвид Милибэнд, гораздо раньше и совершенно иначе прокомментировал ситуацию: «Бомбежка не заменит дипломатию, военная реакция не заменит мирное урегулирование».
Телеканал Sky News опубликовал социологическое исследование. На вопрос, поддержат ли британцы бомбежку Сирии, 36% ответили утвердительно и 37% высказались против. Но на вопрос, поддержат ли они бомбежку в Сирии, если это повлечет за собой конфликт с Россией, поддержка падает до 28%, число несогласных вырастает до 48%. По мнению социологов центра YouGov, Терезу Мэй сейчас в ее решении поддерживает не более 22% населения.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Тереза Мэй: «Солидная информация, включая данные нашей разведки, указывает на то, что сирийский режим в ответе за химическую атаку».
То есть, как в деле Скрипалей, она ссылается на источники, которые невозможно проверить, и на основании этих данных принимает самостоятельное решение. Ранее, после заседания кабинета министров, она говорила, что правительство Асада «крайне вероятно» стоит за химической атакой. Более точной информации от представителей ОЗХО, которые сегодня должны начать работу в Сирии и установить, имела ли место химическая атака, британский премьер ждать не стала.
Четыре Tornado королевских ВВС выпустили 15 ракет Storm Shadow по тем точках где, как считают британцы, сирийское правительство хранит химоружие.
Борис Джонсон, министр иностранных дел, запуск ракет, похоже, проспал: он опубликовал в Twitter свою реакцию только в шесть утра. Разумеется, он рукоплещет Мэй.
Борис Джонсон: «Приветствую новость об ударах британских военных по основным связанным с химоружием объектам в Сирии, нанесенных совместно с американскими и французскими союзниками».
Welcome the news of UK military strikes against major chemical weapons facilities in Syria alongside our US and French allies. The world is united in its disgust for any use of chemical weapons, but especially against civilians— Boris Johnson (@BorisJohnson) 14 апреля 2018 г.
Однако один из предшественников Бориса Джонсона, Дэвид Милибэнд, гораздо раньше и совершенно иначе прокомментировал ситуацию: «Бомбежка не заменит дипломатию, военная реакция не заменит мирное урегулирование».
Телеканал Sky News опубликовал социологическое исследование. На вопрос, поддержат ли британцы бомбежку Сирии, 36% ответили утвердительно и 37% высказались против. Но на вопрос, поддержат ли они бомбежку в Сирии, если это повлечет за собой конфликт с Россией, поддержка падает до 28%, число несогласных вырастает до 48%. По мнению социологов центра YouGov, Терезу Мэй сейчас в ее решении поддерживает не более 22% населения.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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