СК: чиновники препятствовали проверкам в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Следственный комитет установил чиновников, препятствующих противопожарным проверкам торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, при пожаре в котором погибли 64 человека.
Как говорится в сообщении Следственного комитета, «следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе „Зимняя вишня“».
Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших заявил в свою очередь, что следствие располагает документом, запретившим проверку в ТЦ. Он сообщил, что в 2016 году была предпринята попытка проверить этот центр.
Александр Бастрыкин: «И проверка не была проведена, потому что в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо».
В СК также сообщили, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в лабораториях. Уже установлено, что «ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком».
Из сообщения СК: «Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма».
Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших заявил в свою очередь, что следствие располагает документом, запретившим проверку в ТЦ. Он сообщил, что в 2016 году была предпринята попытка проверить этот центр.
Александр Бастрыкин: «И проверка не была проведена, потому что в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо».
В СК также сообщили, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в лабораториях. Уже установлено, что «ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком».
Из сообщения СК: «Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма».
Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.
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