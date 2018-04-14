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    СК: чиновники препятствовали проверкам в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    СК: чиновники препятствовали проверкам в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

    СК: чиновники препятствовали проверкам в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

    СК: чиновники препятствовали проверкам в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Следственный комитет установил чиновников, препятствующих противопожарным проверкам торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, при пожаре в котором погибли 64 человека.

    Как говорится в сообщении Следственного комитета, «следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе „Зимняя вишня“».

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших заявил в свою очередь, что следствие располагает документом, запретившим проверку в ТЦ. Он сообщил, что в 2016 году была предпринята попытка проверить этот центр.

    Александр Бастрыкин: «И проверка не была проведена, потому что в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо».

    В СК также сообщили, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в лабораториях. Уже установлено, что «ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком».

    Из сообщения СК: «Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма».

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    Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.

    Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.

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