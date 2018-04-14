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    «Утро стойкости»: в Дамаске после ударов Запада опубликовали видео с Асадом. армии мира, войны и вооруженные конфликты, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Утро стойкости»: в Дамаске после ударов Запада опубликовали видео с Асадом

    «Утро стойкости»: в Дамаске после ударов Запада опубликовали видео с Асадом

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    «Утро стойкости»: в Дамаске после ударов Запада опубликовали видео с Асадом

    «Утро стойкости»: в Дамаске после ударов Запада опубликовали видео с Асадом

    «Утро стойкости»: в Дамаске после ударов Запада опубликовали видео с Асадом

      Администрация президента Сирии опубликовала после ударов Запада видео под названием «Утро стойкости».

      На 8-секундном видео запечатлено, как сирийский президент Башар Асад заходит во дворец в Дамаске и идет по коридорам. Ролик сопровождается коротким комментарием: «Утро стойкости».

      В ночь на субботу британские, американские и французские самолеты выпустили по объектам в Сирии порядка 110 ракет. По предварительным данным, жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.

      Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие.

      На этой неделе в ряде ближневосточных СМИ появились сообщения об эвакуации Асада и его семьи в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и других западных стран против Сирии. Глава российской парламентской делегации в Сирии Дмитрий Саблин и осведомленный источник РИА Новости в Дамаске опровергали эти сообщения.

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