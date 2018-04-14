МИД Сирии: удар Запада направлен на срыв миссии ОЗХО в Думе

Ракетные удары США и их союзников по сирийским объектам направлены на срыв миссии ОЗХО, которая должна была проверить данные о предполагаемой химатаке в городе Дума.
С таким утверждением, как передает в субботу агентство САНА, выступил МИД Сирии.
В сообщении отмечается, что «время агрессии совпало с прибытием миссии ОЗХО в Сирию для расследования предполагаемых химатак в Думе». По версии ведомства, удары «направлены главным образом на то, чтобы помешать работе миссии» и «не допустить разоблачения сфабрикованных данных».
МИД Сирии: «Сирия призывает международное сообщество твердо и решительно осудить эту агрессию, которая только усугубит напряженность в мире и создаст угрозы международному миру и безопасности. Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает вероломную тройственную агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии, что является грубым нарушением международного права, принципов и устава ООН».
Ранее сообщалось, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии, которые, по их словам, стали ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе. Дональд Трамп и его коллеги заверили, что о смене режима или войне речи не идет. По Сирии выпустили более 100 ракет. Большую их часть сбила противовоздушная обороны страны. При этом в зону ответственности российских ПВО ни одна ракета не попала. Во Франции заявили, что предупредили россиян перед операцией.
В сообщении отмечается, что «время агрессии совпало с прибытием миссии ОЗХО в Сирию для расследования предполагаемых химатак в Думе». По версии ведомства, удары «направлены главным образом на то, чтобы помешать работе миссии» и «не допустить разоблачения сфабрикованных данных».
МИД Сирии: «Сирия призывает международное сообщество твердо и решительно осудить эту агрессию, которая только усугубит напряженность в мире и создаст угрозы международному миру и безопасности. Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает вероломную тройственную агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии, что является грубым нарушением международного права, принципов и устава ООН».
Ранее сообщалось, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии, которые, по их словам, стали ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе. Дональд Трамп и его коллеги заверили, что о смене режима или войне речи не идет. По Сирии выпустили более 100 ракет. Большую их часть сбила противовоздушная обороны страны. При этом в зону ответственности российских ПВО ни одна ракета не попала. Во Франции заявили, что предупредили россиян перед операцией.
Комментарии