Анкара удовлетворена операцией Запада в Сирии

В МИД Турции заявили, что Анкара удовлетворена операцией США и их союзников.
МИД Турции: «Выражаем удовлетворение проведенной в Сирии операцией США, Великобритании и Франции в ответ на химическую атаку в Думе, где погибло много мирных жителей. Есть серьезные подозрения, что эту атаку совершил сирийский режим. Использование оружия массового поражения, включая химическое, — это преступление против человечности. У международного сообщества нет сомнений в том, что сирийский режим использует химоружие».
Как отмечается в документе, который цитирует РИА Новости, «Турция верит, что подобные преступления не останутся без наказания, которое предотвратит повторение подобных инцидентов».
Ранее сообщалось, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии, которые, по их словам, стали ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе. Дональд Трамп и его коллеги заверили, что о смене режима или войне речи не идет. По Сирии выпустили более 100 ракет. Большую их часть сбила противовоздушная обороны страны. При этом в зону ответственности российских ПВО ни одна ракета не попала.
Как отмечается в документе, который цитирует РИА Новости, «Турция верит, что подобные преступления не останутся без наказания, которое предотвратит повторение подобных инцидентов».
Ранее сообщалось, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии, которые, по их словам, стали ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе. Дональд Трамп и его коллеги заверили, что о смене режима или войне речи не идет. По Сирии выпустили более 100 ракет. Большую их часть сбила противовоздушная обороны страны. При этом в зону ответственности российских ПВО ни одна ракета не попала.
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