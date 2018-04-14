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    Ракетный удар по Сирии расколол мир на несколько лагерей. Великобритания, США, Сирия, Франция, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРакетный удар по Сирии расколол мир на несколько лагерей

    Ракетный удар по Сирии расколол мир на несколько лагерей

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    Ракетный удар по Сирии расколол мир на несколько лагерей

    Ракетный удар по Сирии расколол мир на несколько лагерей

    Ракетный удар по Сирии расколол мир на несколько лагерей

      Ракетные удары по Сирии потрясли весь мир. В том, что угрозы Трампа обернутся реальной атакой на страну, до последнего не верили даже сами американцы.

      Ракеты, выпущенные по Сирии, раскололи мир на разные лагеря. Одни за военную агрессию, другие против, а кто-то пока воздерживается и выбирает, или выжидает, чтобы присоединиться к победителям. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять: да, она приняла решение о присоединении к военной операции, но сделала это с тяжелым сердцем.

      Французский Президент Макрон тоже почти оправдывался — заявил, что со стороны Сирии была пересечена некая красная черта, поэтому он отдал приказ вооруженным силам, но бить исключительно по объектам сирийского режима.

      Удары по Сирии поддержала Япония. Премьер-министр Синдзо Абэ считает такой шаг целесообразным. Военную операцию поддержали также Канада и Австралия. Руководство НАТО выступило на стороне нападающих, но отметило, что совместные силы НАТО в этом не участвуют.

      Зато вот генсек ООН Антониу Гутерриш призвал США, Францию и Британию одуматься, не брать на себя роли вершителей мирового порядка и напомнил, что ответственность за поддержание мира лежит на Совбезе ООН и действовать необходимо в рамках международного права.

      Иранский МИД жестко осудил удары по Сирии. В Пекине выразили недоумение. Израиль воздержался от каких-либо комментариев. Германия и Италия отказались участвовать в военной операции. Греция и Польша тоже не поддержали использование силы.

      И даже в самих Соединенных Штатах, Великобритании и Франции много противников военного вмешательства.

      Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Инны Осиповой.

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