Ракетный удар по Сирии расколол мир на несколько лагерей

Ракетные удары по Сирии потрясли весь мир. В том, что угрозы Трампа обернутся реальной атакой на страну, до последнего не верили даже сами американцы.
Ракеты, выпущенные по Сирии, раскололи мир на разные лагеря. Одни за военную агрессию, другие против, а кто-то пока воздерживается и выбирает, или выжидает, чтобы присоединиться к победителям. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять: да, она приняла решение о присоединении к военной операции, но сделала это с тяжелым сердцем.
Французский Президент Макрон тоже почти оправдывался — заявил, что со стороны Сирии была пересечена некая красная черта, поэтому он отдал приказ вооруженным силам, но бить исключительно по объектам сирийского режима.
Удары по Сирии поддержала Япония. Премьер-министр Синдзо Абэ считает такой шаг целесообразным. Военную операцию поддержали также Канада и Австралия. Руководство НАТО выступило на стороне нападающих, но отметило, что совместные силы НАТО в этом не участвуют.
Зато вот генсек ООН Антониу Гутерриш призвал США, Францию и Британию одуматься, не брать на себя роли вершителей мирового порядка и напомнил, что ответственность за поддержание мира лежит на Совбезе ООН и действовать необходимо в рамках международного права.
Иранский МИД жестко осудил удары по Сирии. В Пекине выразили недоумение. Израиль воздержался от каких-либо комментариев. Германия и Италия отказались участвовать в военной операции. Греция и Польша тоже не поддержали использование силы.
И даже в самих Соединенных Штатах, Великобритании и Франции много противников военного вмешательства.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Французский Президент Макрон тоже почти оправдывался — заявил, что со стороны Сирии была пересечена некая красная черта, поэтому он отдал приказ вооруженным силам, но бить исключительно по объектам сирийского режима.
Удары по Сирии поддержала Япония. Премьер-министр Синдзо Абэ считает такой шаг целесообразным. Военную операцию поддержали также Канада и Австралия. Руководство НАТО выступило на стороне нападающих, но отметило, что совместные силы НАТО в этом не участвуют.
Зато вот генсек ООН Антониу Гутерриш призвал США, Францию и Британию одуматься, не брать на себя роли вершителей мирового порядка и напомнил, что ответственность за поддержание мира лежит на Совбезе ООН и действовать необходимо в рамках международного права.
Иранский МИД жестко осудил удары по Сирии. В Пекине выразили недоумение. Израиль воздержался от каких-либо комментариев. Германия и Италия отказались участвовать в военной операции. Греция и Польша тоже не поддержали использование силы.
И даже в самих Соединенных Штатах, Великобритании и Франции много противников военного вмешательства.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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