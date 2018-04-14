Пацифисты готовят массовые акции протеста в США после ударов по Сирии

Активисты американской общественной организации «Объединенная национальная антивоенная коалиция» призвали единомышленников выйти в выходные на акции протеста из-за удара по Сирии.

Пацифисты уверены: «Без законного права и в нарушение международного законодательства администрация Трампа начала преступную атаку на народ Сирии с привлечением самого крупного состава кораблей со времен нападения на Ирак в 2003 году».



Пацифисты призывают провести акции в субботу в Вашингтоне, Атланте, Далласе и Детройте. В воскресенье намечены акции в Нью-Йорке, Окленде и Миннеаполисе.



Стихийным митинг начался в Дамаске, где ракеты ударили по исследовательскому центру. Люди выкрикивают лозунги в поддержку Башара Асада.