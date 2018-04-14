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    Пацифисты готовят массовые акции протеста в США после ударов по Сирии. США, Сирия, войны и вооруженные конфликты, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПацифисты готовят массовые акции протеста в США после ударов по Сирии

    Пацифисты готовят массовые акции протеста в США после ударов по Сирии

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    Пацифисты готовят массовые акции протеста в США после ударов по Сирии

    Пацифисты готовят массовые акции протеста в США после ударов по Сирии

      Активисты американской общественной организации «Объединенная национальная антивоенная коалиция» призвали единомышленников выйти в выходные на акции протеста из-за удара по Сирии.

      Пацифисты уверены: «Без законного права и в нарушение международного законодательства администрация Трампа начала преступную атаку на народ Сирии с привлечением самого крупного состава кораблей со времен нападения на Ирак в 2003 году».

      Пацифисты призывают провести акции в субботу в Вашингтоне, Атланте, Далласе и Детройте. В воскресенье намечены акции в Нью-Йорке, Окленде и Миннеаполисе.

      Стихийным митинг начался в Дамаске, где ракеты ударили по исследовательскому центру. Люди выкрикивают лозунги в поддержку Башара Асада.

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