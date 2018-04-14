Вашингтон скрывал удар по Сирии до последнего

Незадолго до ударов по Сирии члены Совета Безопасности ООН призывали США отказаться от кровопролития. При этом в
Нью-Йорке постпред Штатов уверяла, что решение об атаке еще не принято.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, журналистов, которые дежурили в Белом доме, заверили, что никаких новостей сегодня уже не будет, и даже сам Дональд Трамп, скорее всего, уедет. Работники пресс-службы демонстративно покинули свои рабочие места, хотя на самом деле оставались неподалеку.
И уже в 21:00 по местному времени Дональд Трамп выступил с обращением к нации и сообщил, что ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции атаковали Сирию.
При этом министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что решение об ударе по Сирии было принято еще 12 апреля, то есть все это время американцы фактически пускали пыль в глаза всему миру.
Подробности — в видеоматериале.
И уже в 21:00 по местному времени Дональд Трамп выступил с обращением к нации и сообщил, что ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции атаковали Сирию.
При этом министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что решение об ударе по Сирии было принято еще 12 апреля, то есть все это время американцы фактически пускали пыль в глаза всему миру.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии