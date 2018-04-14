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    В сенате США назвали незаконным удар по Сирии

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    В сенате США назвали незаконным удар по Сирии

    В сенате США назвали незаконным удар по Сирии

    Сенатор Тим Кейн назвал удар по Сирии незаконным, так как президент Дональд Трамп не получил на него разрешение Конгресса США.

    Тим Кейн, сенатор США: «Решение Трампа начать авиаудары против Сирии без одобрения Конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?»

    Его поддержал коллега — сенатор Джефф Меркли. Он отметил опасность, которую несет эта операция.

    Джефф Меркли, сенатор США: «Мы научились в Афганистане и Ираке опасностям, связанным с началом военных действий без четко артикулированных целей и стратегии выхода. Если президент хочет войны, американский народ и Конгресс должны быть частью этого решения».

    В законности авиаударов выразил сомнения и сенатор от Род-Айленда Джек Рид. Он также подчеркнул, что подобные действия США не способствуют разрешению сирийского конфликта.

    Джек Рид, сенатор: «Импульсивные твиты президента Трампа загнали его в угол. Отдельные карательные действия — не замена подробной стратегии, направленной на окончание конфликта в Сирии, а именно это принесет облегчение сирийскому народу».

    США, Франция и Великобритания нанесли удары по территории Сирии. Эта операция, по их словам, стала ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в городе Дума в Восточной Гуте.

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    Дональд Трамп и его коллеги заверили, что единственная цель операции — уничтожение объектов, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие. О смене режима или войне речи не идет. В Пентагоне уточнили, что президента Сирии Башара Асада в списке целей не было.

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