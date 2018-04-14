Захарова: США нанесли удар по Сирии, когда она получила шанс на мирное будущее

Западные страны нанесли удар по Дамаску, столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, когда Сирия, наконец, получила шанс на мирное будущее. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Сначала на сирийском народе испробовали „арабскую весну“, потом ИГИЛ (организация запрещена в РФ), сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу».
Захарова напомнила, что Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». Она отметила, что после подобного заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся.
Мария Захарова: «15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ».
США, Франция и Великобритания приняли решение о начале операции в Сирии, которая, по их словам, стала ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе.
Дональд Трамп и его коллеги заверили, что их единственная цель — уничтожение объектов сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие. О смене режима или войне речи не идет.
Захарова напомнила, что Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации». Она отметила, что после подобного заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся.
Мария Захарова: «15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ».
США, Франция и Великобритания приняли решение о начале операции в Сирии, которая, по их словам, стала ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе.
Дональд Трамп и его коллеги заверили, что их единственная цель — уничтожение объектов сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие. О смене режима или войне речи не идет.
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