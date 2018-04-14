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    Посол РФ в США: действия Вашингтона в Сирии не останутся без последствий

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Посол РФ в США: действия Вашингтона в Сирии не останутся без последствий

    Посол РФ в США: действия Вашингтона в Сирии не останутся без последствий

    Посол РФ в США: действия Вашингтона в Сирии не останутся без последствий
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Действия Соединённых Штатов и их союзников в Сирии будут иметь последствия, вся ответственность за произошедшее будет лежать на них. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них — на Вашингтоне, Лондоне и Париже».

    Глава российской дипмиссии подчеркнул, что «морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет».

    Ранее сообщалось, что США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии, которые, по их словам, стали ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе.

    Дональд Трамп и его коллеги заверили, что их единственная цель — уничтожение объектов сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие. О смене режима или войне речи не идет.

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