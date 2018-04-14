СМИ: сирийские системы ПВО отражают удары США

Соединённые Штаты, Франция и Великобритания начали военную операцию против Сирии. СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщают, что в районе Дамаска уже слышны взрывы.
Как передает информационное агентство SANA, сирийские системы ПВО отражают удары, которые наносят по Дамаску военные силы США и их союзников.
Западные СМИ сообщают, что мишенями стали несколько сирийских армейских баз и научно-исследовательский центр. О последствиях этих ударов пока не сообщается.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ нанести удары по объектам программы производства химического оружия Сирии. Операция проводится совместно с вооруженными силами Франции и Соединённого Королевства.
Западные СМИ сообщают, что мишенями стали несколько сирийских армейских баз и научно-исследовательский центр. О последствиях этих ударов пока не сообщается.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ нанести удары по объектам программы производства химического оружия Сирии. Операция проводится совместно с вооруженными силами Франции и Соединённого Королевства.
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