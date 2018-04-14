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    Уголовное дело возбуждено после ДТП в Вологодской области

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    Уголовное дело возбуждено после ДТП в Вологодской области

    Уголовное дело возбуждено после ДТП в Вологодской области

    Уголовное дело возбуждено в ходе проверки по факту ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога, жертвами которого стали 7 человек. Об этом сообщили в УМВД России по Вологодской области.

    УМВД России по Вологодской области: «В отношении водителя большегруза следственной частью Следственного управления УМВД России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“».

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    По предварительной информации, водитель грузовика, применив резкое торможение, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. В настоящее время подозреваемый задержан.

    В результате аварии погибли 7 человек, еще 2 женщины получили травмы. Они находятся в крайне тяжелом состоянии.

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