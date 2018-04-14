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    СМИ: боевики обстреляли южные окраины Дамаска, есть пострадавшие

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    СМИ: боевики обстреляли южные окраины Дамаска, есть пострадавшие

    СМИ: боевики обстреляли южные окраины Дамаска, есть пострадавшие

    Боевики обстреляли южные окраины сирийской столицы. В результате атаки пострадали четверо мирных жителей.

    Как сообщает агентство SANA со ссылкой на источник, среди пострадавших двое детей.

    Источник: «Террористы запрещенной в РФ группировки ИГ, дислоцированные в лагере Ярмук, сегодня после полудня запустили три снаряда, которые упали на жилое здание напротив больницы в лагере Ярмук. В результате ранения разной степени тяжести получили четыре мирных жителя, в том числе двое детей».

    Ранее сообщалось, что сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, который оставался оплотом террористов в Восточной Гуте. Сейчас специалисты Центра по примирению сторон заканчивают выводить из города боевиков. Изъято огромное количество оружия. С конца февраля этот город покинули больше 40 тысяч человек, а всего из Восточной Гуты выведено — более 165 тысяч.

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