На Украине посетовали на «неподъемный» внешний долг

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешние долги страны достигли «неподъемных» значений. По его словам, в 2018 году Киеву нужно выплатить около пяти миллиардов долларов.
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины: «У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра».
Тем не менее, глава украинского правительства рассчитывает, что им удастся сократить суммы заимствований, если экономический рост в стране возобновится. В то же время он признался, что Киев стремится возобновить кредитование со стороны МВФ. Для этого на Украине нужно создать антикоррупционный суд и повысить цену на газ.
Ранее Министерство финансов страны оценило государственный долг в почти 77 миллиардов долларов, передает телеканал «Интер» .
Тем не менее, глава украинского правительства рассчитывает, что им удастся сократить суммы заимствований, если экономический рост в стране возобновится. В то же время он признался, что Киев стремится возобновить кредитование со стороны МВФ. Для этого на Украине нужно создать антикоррупционный суд и повысить цену на газ.
Ранее Министерство финансов страны оценило государственный долг в почти 77 миллиардов долларов, передает телеканал «Интер» .
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