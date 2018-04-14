Двое пострадавших в ДТП в Вологодской области остаются в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в результате аварии с микроавтобусом на трассе Вологда — Новая Ладога находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Олег Кувшинников, губернатор: «Водителя грузовика, у которого диагностировали легкие повреждения и ушибленную рану головы, отправили на амбулаторное лечение. К сожалению, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У них многочисленные переломы и повреждения внутренних органов».
Он также добавил, что руководство больницы постоянно находится на связи с областным Департаментом здравоохранения.
Олег Кувшинников: «В случае необходимости, мы готовы оказать медучреждению любую помощь».
Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и микроавтобуса недалеко от населенного пункта Царёво в Череповецком районе погибли семь человек. Их личности устанавливаются.
Основной версией ДТП остается выезд на встречную полосу одного из транспортных средств. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель грузовика.
Он также добавил, что руководство больницы постоянно находится на связи с областным Департаментом здравоохранения.
Олег Кувшинников: «В случае необходимости, мы готовы оказать медучреждению любую помощь».
Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и микроавтобуса недалеко от населенного пункта Царёво в Череповецком районе погибли семь человек. Их личности устанавливаются.
Основной версией ДТП остается выезд на встречную полосу одного из транспортных средств. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель грузовика.
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