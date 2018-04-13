США уверены в непричастности Великобритании к провокации в сирийской Думе

Соединенные Штаты не считают, что Великобритания может быть причастна к инсценировке применения химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом заявила
пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Сандерс подтвердила, что США считают сирийские власти виновными в применении химического оружия в Восточной Гуте, передает ТАСС. При этом Вашингтон считает, что ответственность за предполагаемую атаку частично лежит на России.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дом: «Мы уверены, что Сирия несет ответственность за эту химическую атаку. Но мы также возлагаем на Россию ответственность за неспособность предотвратить химические атаки».
Напомним, ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании отравляющих веществ в городе Дума. Дамаск и Москва это опровергают. Российские военные не обнаружили следов применения отравляющих веществ в Думе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».
Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием в Восточной Гуте.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дом: «Мы уверены, что Сирия несет ответственность за эту химическую атаку. Но мы также возлагаем на Россию ответственность за неспособность предотвратить химические атаки».
Напомним, ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании отравляющих веществ в городе Дума. Дамаск и Москва это опровергают. Российские военные не обнаружили следов применения отравляющих веществ в Думе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».
Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием в Восточной Гуте.
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