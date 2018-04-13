Сирийские военные заявили, что нашли химическую лабораторию боевиков в Восточной Гуте

Сирийские военные заявили об обнаружении лаборатории боевиков по производству ядовитых веществ в поселении Афтрис в пригороде Дамаска.
Как сообщает сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник, в лаборатории было найдено оборудование для производства запрещенного оружия.
Источник: «Во время операций по зачистке в районе Афтрис в Восточной Гуте была обнаружена лаборатория оставшихся террористических организаций в поселении Афтарис, подготовленная для производства всех видов ядовитых веществ. В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков для производства запрещенного оружия».
Напомним, ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании отравляющих веществ в городе Дума. Дамаск и Москва это опровергают. Российские военные не обнаружили следов применения отравляющих веществ в Думе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».
Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что у военных РФ есть доказательства причастности Лондона к организации провокаций боевиков с химоружием в Восточной Гуте.
Источник: «Во время операций по зачистке в районе Афтрис в Восточной Гуте была обнаружена лаборатория оставшихся террористических организаций в поселении Афтарис, подготовленная для производства всех видов ядовитых веществ. В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков для производства запрещенного оружия».
Напомним, ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании отравляющих веществ в городе Дума. Дамаск и Москва это опровергают. Российские военные не обнаружили следов применения отравляющих веществ в Думе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».
Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что у военных РФ есть доказательства причастности Лондона к организации провокаций боевиков с химоружием в Восточной Гуте.
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