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    Сирийские военные заявили, что нашли химическую лабораторию боевиков в Восточной Гуте

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    Сирийские военные заявили, что нашли химическую лабораторию боевиков в Восточной Гуте

    Сирийские военные заявили, что нашли химическую лабораторию боевиков в Восточной Гуте

    Сирийские военные заявили об обнаружении лаборатории боевиков по производству ядовитых веществ в поселении Афтрис в пригороде Дамаска.

    Как сообщает сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на источник, в лаборатории было найдено оборудование для производства запрещенного оружия.

    Источник: «Во время операций по зачистке в районе Афтрис в Восточной Гуте была обнаружена лаборатория оставшихся террористических организаций в поселении Афтарис, подготовленная для производства всех видов ядовитых веществ. В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков для производства запрещенного оружия».

    смотретьМинобороны РФ заявило о причастности Лондона к провокации в сирийской Думе
    Минобороны РФ заявило о причастности Лондона к провокации в сирийской Думе
    Напомним, ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании отравляющих веществ в городе Дума. Дамаск и Москва это опровергают. Российские военные не обнаружили следов применения отравляющих веществ в Думе. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».

    Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что у военных РФ есть доказательства причастности Лондона к организации провокаций боевиков с химоружием в Восточной Гуте.

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